أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى برقية من نظيره اليمني يعرب له فيها عن شكره لمواقفة الأخوية الصادقة تجاه اليمن.