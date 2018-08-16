أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى صباح اليوم، 43960 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 40376 حالة مرضية بمكة المكرمة، و3584 حالة في المدينة المنورة، ودخلت 95 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 56 حالة بعد تمام شفائها، وما زال 39 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ23 حالة في المستشفيات السعودية، بإجمالي 82 غسلة كلوية، كما أنه تلقت حالتين العلاج الكيماوي، مؤكدا أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما أنه مر 3 مرات يوميا على جميع المستشفيات التي حجز بها الحجاج بها؛ للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "مجاهد" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم.