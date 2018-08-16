انتقد حاكم مدينة نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، شعار رئيس بلاده دونالد ترامب، "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، متهمًا الأخير بالسعي إلى إعادة العنصرية، وفي كلمة خلال فعالية بمنطقة "مانهاتن"، أمس الأربعاء، قال كومو إن ترامب يرغب في إعادة الولايات المتحدة إلى زمن العنصرية والتمييز بين الجنسين وعدم التسامح مع المهاجرين،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وأشار إلى أن نيويورك ستبقى البديل الليبرالي، حيث سيتمتع فيها الناس من مختلف الأعراق بنفس الإمكانات، ومعلقًا على شعار ترامب، قال كومو: "لن نجعل أمريكا عظيمة مجددًا لم نستطع الوصول إلى مستوى العظمة، ولكن سنصل إليه عندما يحصل كل أمريكي على المساواة في كل شيء".

ومن المنتظر أن يكون كومو منافسًا لترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة عام 2020، وكان ترامب قال في وقت سابق خلال زيارة إلى نيويورك، إن كومو تعهّد بعدم منافسته في الانتخابات الرئاسية، إلا أن الأخير نفى ذلك.