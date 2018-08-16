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"مصر للطيران": تسيير رحلات استثنائية اليوم وغدا لنقل الحجاج للسعودية

"مصر للطيران": تسيير رحلات استثنائية اليوم وغدا لنقل الحجاج للسعودية

وفد صيني يزور كلية الزراعة بجامعة عين شمس

وفد صيني يزور كلية الزراعة بجامعة عين شمس

تأخر إقلاع 3 رحلات جوية من مطار القاهرة

تأخر إقلاع 3 رحلات جوية من مطار القاهرة

محافظ شمال سيناء: تشكيل غرفة عمليات رئيسية استعدادا لعيد الأضحى

محافظ شمال سيناء: تشكيل غرفة عمليات رئيسية استعدادا لعيد الأضحى

محافظ أسيوط: توفير لحوم بأسعار مخفضة للمواطنين خلال عيد الأضحى

محافظ أسيوط: توفير لحوم بأسعار مخفضة للمواطنين خلال عيد الأضحى

بالصور| القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بالمناطق الأكثر احتياجا

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حملة لعلاج غير القادرين مجاناً: شكراً «صانع السعادة»

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بالفيديو| نص لقاء وزير المالية كاملا في "مساء DMC"

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