استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات، اليوم الخميس 16 أغسطس 2018.

وسجل أعلى سعر للبيع 17.96 جنيه، و17.86 جنيه للشراء، في 3 بنوك هي "قناة السويس - مصرف أبوظبي -عودة".