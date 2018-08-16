أعلن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كميات كبيرة اللحوم والسلع الأساسية خلال فترة عيد الأضحى في أكثر من 1250 مجمعَا استهلاكيا و56 شادرًا بالمحافظات، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السكر والأرز والدقيق والزيوت بأنواعها، وغيرها من السلع الغذائية الأساسية في جميع فروع التجزئة وفروع الجملة ومنافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، منذ قليل، إنه سيتم توفير 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها بدلا من 60 جنيها للكيلوجرام، كما تم توفير 1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيها للكيلوجرام، و15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ90 جنيها إضافة إلى، 2650 خروف بلدي حي سعر الكيلو قائم 62 جنيها.