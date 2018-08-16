نفى مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من مطالبة وزارة الري المواطنين بضرورة اكتفاء كل مواطن باستخدام 3 لترات من المياه للاستحمام، لمواجهة العجز المائي الذي تشهده مصر.

وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن الوزارة لم يصدر عنها أي بيانات أو تصريحات تتعلق بتحديد حصة يومية لكل مواطن من المياه، وأن هذا الأمر لا أساس له من الصحة ويستهدف في الأساس إثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأشارت الوزارة إلى وجود استراتيجية تتكون من أربعة محاور تهدف إلى تأمين الاحتياجات المائية للدولة حتى عام 2050، وتشمل تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، موضحة أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون ما بين وزارة ‏الموارد المائية ‏و9 وزارات أخرى‏.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.