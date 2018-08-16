نفى مجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من صورة لمنشور بإدارة كهرباء السيدة زينب، بوقف تقديم الخدمات للمواطنين إلا بعد تقديم مخالصة من الضرائب العقارية.

وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن المنشور المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، حيث إنها لم تصدر أي تعليمات أو قرارات لأي جهة تابعة لها بشأن وقف تقديم الخدمات للمواطنين إلا بعد تقديم مخالصة من ‏الضرائب العقارية، مشددةً على استمرار العمل داخل كل الجهات الخدمية التابعة لها، وتقديم الخدمات للمواطنين وفقا للوائح والقرارات المنظمة لها دون إحداث أي تغييرات.

وأكدت الوزارة اهتمامها الدائم لرفع مستوى جودة وأداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال عيد الأضحى، والعمل على حلها في أسرع وقت.