نفى مجلس الوزراء ما أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة منظومة نقاط الخبز، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقارير سابقة له كان آخرها التقرير رقم (103) الصادر خلال الفترة من (10 حتى 18 يناير 2018‏)‏ إلا أنه لاحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، ما دفع المركز للتواصل مجددا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت أنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على سلع مجانية "فارق نقاط الخبز" بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وشددت الوزارة على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها أيضا بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أي تغييرات.

وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى نحو 500 مليون جنيه شهريا.