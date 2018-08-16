نفى مجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإصدار الحكومة قرارا بمنح العاملين بالدولة إجازة أسبوعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتواصل المركز الإعلامي مع رئاسة مجلس الوزراء، التي أكدت أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحة أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة هي 5 أيام فقط، تبدأ من الإثنين 20 أغسطس وحتى الجمعة 24 أغسطس، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشددةً على أن ما يتردد بشأن هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، فتواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التي أوضحت أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص هي 3 أيام فقط، تبدأ من يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018.

وناشدت رئاسة مجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بكل وزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.