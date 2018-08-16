أعلن الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية في النقابة على 19 مقعدا، 25 أغسطس الجاري، على أن يجري الاقتراع في أكتوبر المقبل.

وقال المليجي، لـ"الوطن"، إن المقاعد الشاغرة تشمل 4 أعضاء يمثلون فرعين جديدين للنقابة في محافظتي البحر الأحمر وكفر الشيخ، و6 أعضاء انتهت مدتهم القانونية، و9 أعضاء كانوا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وتغيبوا عن الحضور فجري شطبهم طبقا للائحة النقابة.

وأوضح الدكتور صلاح النادي، أمين عام العلميين، أن عدد مقاعد مجلس النقابة القانوني 65 مقعدا بما فيهم مقعد النقيب، حيث انتخب المجلس الحالي فبراير 2016 لمدة 4 سنوات تنتهي في فبراير 2020، لكن خلال هذه الفترة أصبح هناك عجزا في عدد من المقاعد بالمجلس لفصل عدد من المنتمين لجماعة الإخوان، وتغيب البعض لأكثر من 3 مرات عن اجتماع المجلس بشكل غير قانوني، وبالتالي أصبحوا خارج المجلس، مُشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تتم انتخابات التجديد النصفي في فبراير الماضي.

وتابع أن هيئة المكتب "الائتلافية" المُشكلة أخيرا، تعقد أول اجتماع لها اليوم لوضع خطة سير العمل في الفترة المقبلة ومناقشة الملفات الشائكة التي أثيرت حول النقابة، وبحث أوضاع النقابة المالية والإدارية ومشكلات الموظفين ورؤساء الفروع، للسيطرة على ما يمكن ضبطه.