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عمر مروان: الحرص على راحة الحجاج والأخذ بالرخص من أولويات البعثة

عمر مروان: الحرص على راحة الحجاج والأخذ بالرخص من أولويات البعثة

"الوفد" يطالب قياداته بزيادة التبرعات ويدرس رفع الاشتراكات

"الوفد" يطالب قياداته بزيادة التبرعات ويدرس رفع الاشتراكات

"الموارنة الزراعية" تحتفل بختام البرنامج التدريبي لطلاب جامعة عين شمس

"الموارنة الزراعية" تحتفل بختام البرنامج التدريبي لطلاب جامعة عين شمس

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"صحة الوادي الجديد": اكتشاف 1055 مريضا بالضغط والسكري خلال 5 أشهر

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حملة «بحب حجابى»: اثبتى.. المغريات كتير

جماهير «الترجى» يفتحون بيوتهم لاستقبال الأهلاوية: نورتم تونس

جماهير «الترجى» يفتحون بيوتهم لاستقبال الأهلاوية: نورتم تونس

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