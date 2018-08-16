زار الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أمس، يرافقه السيد جمشيد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكي، الشركة الألمانية لصناعة البورسلين بالإسكندرية، وهو أكبر مصنع لإنتاج أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين بالشرق الأوسط.

يأتي ذلك في إطار زيارة وفد من جمهورية أوزباكستان لمصر؛ لتنشيط وتنمية العلاقات بين الجانبين وزيادة الاستثمارات، والذي يأتي في إطار تعزيز العلاقات المصرية والأجنبية في شتى مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بحضور السيد فتحي محمود رئيس مجلس إدارة الشركة.

وخلال الزيارة، أوضح المحافظ للوزير والوفد المرافق له، أن الشركة شهدت العام الماضي توسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، تقدر بـ200 مليون جنيه، والتي أسهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 21 ألف طن سنويًا، بدلًا من 16 ألف طن، وزيادة الأيدي العاملة المصرية بالشركة، مؤكدا على أن جودة وفخامة إنتاج الشركة من البورسلين تجعله ينافس كبرى المصانع العالمية، وأن الشركة تعتبر مثالا وفخرا للصناعة المصرية، وأن صناعة أواني المائدة من البورسلين من الصناعات المهمة في مصر؛ لما تقوم عليه من استخدام التقنية الحديثة ومن أنسب الصناعات التي تساهم في حل مشكلة البطالة لما تحتاجه من كثافة عمالية.

وتفقد سلطان والوفد الأوزبكي الماكينات الألمانية وخط سير الإنتاج بالشركة ومراحل إنتاج البورسلين والخامات المستخدمة في الإنتاج ومصنع الرخام ومعرض بيع المصنوعات، وأكد على أن خطة الدولة تعمل على تشجيع الصناعة والاستثمار من خلال تطوير إمكانيات المصانع والتوسعات؛ لتكون على مستوى المنافسة للمنتجات العالمية بجودة لا تقل من مثيلاتها التي تنتج في دول العالم، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية قد أثبتت قدرتها على توفير احتياجات السوق المحلى وإحلال المنتجات الوطنية محل مثيلتها المستوردة.

من جانبه، أعرب الوزير عن فخره بما يشاهده خلال زيارته بأحد أكبر المصانع العالمية لصناعة البورسلين، مؤكدا أن ما يستخدمه المصنع من تقنيات حديثة وخبرة عظيمة في صناعة البورسلين، يجب الاستفادة منه في العديد من دول العالم، لافتا إلى رغبة بلاده في الاستعانة بأفضل الخبرات المصرية والاستفادة منها وتطبيقها في الدولة الأوزبكية، خاصة وأنها دولة تشجع الصناعة بمختلف أشكالها.

يذكر أن المصنع يقع على مساحة 15 فدانا، وقد بدأ الإنتاج الفعلي له منذ عام 1987، ويقوم بإنتاج أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين للاستخدامات المنزلية والفندقية باستثمارات مصرية، تصل إلى مليار و120 مليون جنيه، ويحقق مبيعات سنوية بما قيمته 374 مليون جنيه، وتحقق صادرات قيمتها 210 ملايين جنيه، وتتيح 2800 فرصة عمل مباشرة، ويصل عدد الروبوتات الموجودة بالمصنع 47 روبوتا، وهي تعد من أحدث طرق الإنتاج العالمية في هذه الصناعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الخامات المتوفرة محليًا في الإنتاج.