بعد أسبوع العمل، يرغب العاملون في الخروج نهاية الأسبوع، للاستمتاع بالإجازة، والعودة للعمل بنشاط مرة أخرى.

ورصدت "الوطن" بعض الأماكن للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع:

الخميس

- حفل الفنان إيهاب توفيق، ضمن مهرجان القلعة الدولي الـ27، بقلعة محمد علي بقاعة المحكى، وسعر التذكرة 15 جنيهًا.

- الكوميديان علي قنديل يقدم "ستاند أب كوميدي"، الساعة 8، بمسرح النهر، في ساقية الصاوي، وسعر التذكرة 50 جنيه.

- حفل المطرب إسلام طاهر، الساعة 8 مساء، بمسرح الحكمة، في ساقية الصاوي، وسعر التذكرة 40 جنيه.

- فرقة نوبانور، تقدم حفل، على مسرح الضمة، في عابدين، وسعر التذكرة 40 جنيه.

الجمعة

-حفل الفنان مدحت صالح، آخر أيام مهرجان القلعة الدولي الـ27، بقلعة محمد علي بقاعة المحكى، وسعر التذكرة 15 جنيهًا.

- يقدم الشاعر عمرو حسن، أمسية شعرية، الساعة 4 مساء، بمسرح النهر، في ساقية الصاوي، وسعر التذكرة يبدأ من 50 جنيه: 120 جنيه.

-فريق قدال ميريال، يقدم حفلة غنائية، بمسرح الضمة، بعابدين، الساعة 9 مساء، وسعر التذكرة 40 جنيه.

السبت

-لمحبي الصوفية والإنشاد، تقدم فرقة الحضرة، حفل، بمسرح النهر، بساقية الصاوي، الساعة 7 مساء.

كما يوجد بالسينمات 3 أفلام جديدة هذا الأسبوع، وهي Christopher Robin، The Equalizer 2، وتراب الماس، ويمكن معرفة تفاصيل الأفلام من هنا.