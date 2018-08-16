ذكر موقع "إسرائيل ديفينس" الإسرائيلي، أن بيع طائرات إضافية من طراز "رافال" الفرنسية إلى مصر تم عرقلته في الشهور الأخيرة بسبب المعارضة الأمريكية لبيع صواريخ من طراز «SCALP-EG» والذي يحتوي على مكونات أمريكية، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض عمل على إحباط بيعها لمصر.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، تحت عنوان «وزارة الدفاع الفرنسية تطور صواريخ بدون مكونات أمريكية والزبون مصر»، أنه في الحكومة الفرنسية لم يرغبوا في أن تملي عليهم الإدارة الأمريكية ماذا يبيعون ولمن، ولمواجهة التحدي، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أواخر شهر يوليو الماضي، أنها بصدد إنشاء مشروع جديد لتطوير الجيل الثاني من صواريخ الـ«MICA» والـ«SCALP-EG» بدون مكونات أمريكية.