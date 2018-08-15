قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن علاقة مصر بفرنسا في قطاع البيئة تمتد لسنوات، مؤكدة أن فرنسا تعمل مع مصر بقوة في التحكم في التلوث الصناعي.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج "الحياة أحلى" على شاشة "الحياة" أن العمل مع الوكالة الفرنسية يعتمد على صندوق المناخ الأخضر الذي يتيح للدول المشاركة في اتفاقية باريس تمويلها في مشروعاتها.

وأشارت إلى أنها شرفت بأنها كانت نقطة اتصال لصالح وزارة الكهرباء في مشروعات توازي 400 مليون دولار، وأنه يجب استكمال العمل في مشروعات أخرى، كذلك بدأ الحديث مع الصندوق في مشروعات مثل السياحة المستدامة وفنادق خضراء.

وتابعت أنها تأمل في إقامة مشرعات كالفنادق الخضراء، حيث أعلنت فرنسا الاستراتيجية العالمية للتنوع البيلوجي، مضيفة أن الجانبين اتفقا على دعم كامل لمصر في مؤتمر التنوع البيولوجي، مضيفة: "كل المقابلات اللي تمت مع منظمات مختلفة كانت كلها إيجابية جدا، وإن مصر تستطيع ولها دور بعد المؤتمر، لرئاسة مصر للاتفاقية لمدة سنتين، وأن المجهود اللي هيبذل خلال رئاسة مصر هيكون فيه شركاء كثر".