أشاد أعضاء بمجلس النواب بمبادرة "فرصة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشان توفير 70 ألف فرصة عمل، من خلال توقيع بروتوكولات عدة مع شركات القطاع الخاص لتدريب وتأهيل القادرين على العمل من أبناء أسر تكافل وكرامة.

وقال النائب خالد مشهور إن المبادرة محاولة جادة للقضاء على تحدي البطالة الذي تواجهه الدولة، من خلال إتاحة فرص عمل للأسر الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار مشهور إلى أن وجود قاعدة بيانات لدى الوزارة تحوي البيانات اللازمة كالمؤهل الدراسي والعمر ومدى احتياج هذه الأسر إلى إيجاد فرصة للعمل، ضرورة لتقديم الخدمة بصورة صحيحة ومساعدة الشباب على العمل والإنتاج.

وأكد أن توظيف قدرات هؤلاء في أعمال منتجة، سوف يسهم في رفع مستوى معيشة هذه الأسر، والدفع بعجلة الإنتاج في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لكل أيدي عاملة للنهوض باقتصاد البلاد.

فيما قال النائب ممتاز دسوقي إن توفير فرص عمل لأبناء أسر برنامج تكافل وكرامة وتخصيص نسبة منها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل، هي أحد أوجه الرعاية التي توجهها الدولة للفئات الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن توفير فرص عمل لأبناء هذه الأسر يسهم بدوره في تأمين مصدر للدخل من أجل رفع المستوى المعيشى لهذه الأسر، لا سيما أن البطالة وعدم التأهيل لمواكبة متطلبات سوق العمل أحد التحديات التي تواجه أبناء أسر تكافل وكرامة.

وطالب دسوقي بالتوسع في هذه المبادرة من خلال توقيع مزيد من البروتوكولات مع عدد أكبر من شركات القطاع الخاص، وإيجاد حوافز للشركات الخاصة للانضمام إلى المبادرة وتوفير فرص عمل لعدد أكبر من الشباب للدفع بعجلة الإنتاج.