هنأ الإعلامي جابر القرموطي خلال حلقة السبت من برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لخطبته على بنان الشريف كريمة شقيق السيد الشريف وكيل مجلس النواب.

وأوضح القرموطي أن حفل الخطبة تم في أحد فنادق التجمع الخامس بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأحيا الحفل الفنان حمادة هلال.

وناشد القرموطي الصحفيين والإعلاميين توخي الحذر في تناول أخبار المشاهير الشخصية، خاصة بعدما أدعت أحد الجرائد الخاصة زواج المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة من ابنة وزير الصحة السابق أحمد عماد.