أعلن الدكتور طارق الجمال، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإعداد مقترح لدراسة زيادة الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإداري بجامعة أسيوط ووضع التصور الأساسي له، حيث أعدت اللجنة مقترح الزيادة في الأجر المكمل للعاملين بالجامعة والذي يتضمن حصر لبيانات العاملين من حيث العدد والأجر الوظيفي والأجر المكمل والمكافآت والحوافز وكذلك الأجر الأساسي والأجر المتغير لكل الفئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح محمود بخيت أمين عام الجامعة ورئيس اللجنة، أن اللجنة قد انتهت بالفعل من وضع بيان بمتوسط قيمة الأجر الوظيفي ومتوسط قيمة الأجر المكمل وإرساله إلى وزير التخطيط والإصلاح الإداري وكذلك إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.