عقدت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللقاء الثاني بعمال منطقة المحاجر، بهدف التوعية بخطورة الإدمان والمخدرات وآثارها السلبية على الأسرة والمجتمع والتعريف بطرق العلاج المجاني الذي توفره الدولة.

قالت ماريه نعيم، مدير الإدارة، إن تلك اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ حملة "أنت أقوى من المخدرات" من خلال 7 مبادرات ميدانية داخل محافظة المنيا خلال الفترة من 11 إلى 16 أغسطس حيث تشمل لقاءات مباشرة مع المواطنين والشباب لتوعيتهم بتلك القضية الهامة.

وأضافت أنه وزعت "تي شيرتات" على عمال المحاجر، مشيرة إلى أن الزيارة هي الثانية لمنطقة المحاجر خلال شهر عقب التنسيق مع اللواء مصطفى درويش، مدير مشروع المحاجر، بهدف توعية العاملين بالمحاجر بخطورة الإدمان والمخدرات والعلاج المجاني الذي يتم توفيره من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023.

وأشارت إلى أن اللقاء شهد تفاعل كبير من عمال المحاجر مع فريق متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المشاركين في الحملة لتوعيتهم بمخاطر الإدمان والمخدرات.

قال بلال شعبان، باحث بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الهدف من المبادرات الميدانية واللقاءات المباشرة مع المواطنين بمختلف فئاتهم، هو الحديث معهم عن خطورة المخدرات والإدمان والعمل على رفع الوعي لديهم بخطورة تلك القضية على المجتمع والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتعريف بخدمات الخط الساخن وطرق العلاج المجاني والذي يتم بسرية كاملة عقب الاتصال بخدمات الخط الساخن.