كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي، سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب من مصر، ومن السلطنة الفنانة فخرية خميس والمخرج والمؤلف المسرحي عماد الشنفري والفنان عبدالله مرعي والفنان سليم العمري، وعرضت مادة فلمية للسيرة الفنية بالمكرمين، في إطار حرص المهرجان على تكريم ضيوف الشرف في ختام مسابقة المسرح الجماهيري.

ووجهت سيدة الفنانة سميحة أيوب، شكرها للقائمين على فعاليات المهرجان، قائلة: "إن هذا التكريم وسام على صدري، وأنا سعيدة جدا بهذا التكريم وسعادتي أكثر أن أرى هذا الاهتمام بمجال المسرح"، وتحدثت عن مشوارها المسرحي، وعن زيارتها لصلالة قائلة: "سعيدة بزيارتي الأولى لصلالة وبالاستقبال المميز الذي قوبلت به برغم مشقة السفر، ولكنها ليست الزيارة الأولى للسلطنة".

من جانبها، أكدت "أيوب" أنها حضرت عام 2004 مهرجان المسرح بمسقط، ووقتها تفاجأت بالمواهب التي رأيها بالمسرح سواء في التمثيل أو الكتابة: "كانت رحلة ممتعة فنيا وسياحيا وثقافيا، وعن المسرح قالت: "المسرح بالنسبة لي حكاية عشق، فاعتبره هو الثقافة والإنسانية وبناء الإنسان، لذلك فإن الممثل يكون مسؤولا عن اختيار أعماله التي يجب أن تترك أثرا في نفس المشاهد، لأن رسالة المسرح رسالة تربوية وإنسانية وحصرية وسياسية وثقافية".