نفى الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صحة تكليف الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان بالإشراف علي دير أبومقار بوادي النطرون، بعد مقتل الأنبا أيبفانيوس، رئيس الدير المغدور به.

وقال سكرتير المجمع المقدس، لـ"الوطن"، إنه لم يتقرر بعد من سيشرف على الدير لحين اختيار رئيس جديد له، والأمر في يد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وحول ما تردد عن دراسة الكنيسة نقل عدد من دهبان دير أبومقار لأديرة أخرى، قال الأنبا دانيال أن "كل هذا الكلام غير صحيح".