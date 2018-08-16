أقيمت اليوم الخميس الاحتفالية التي ينظمها المجلس القومي للمرأة لتسليم شهادات أمان والتي استخرجها المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس للسيدات الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية.

وقالت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس بالغربية إنه تم توزيع الشهادات بمركز شباب سمنود وتحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

وحضرت الاحتفالية نجاح شلبي عضو الفرع وتم توزيع 140 شهادة أمان على السيدات الأكثر احتياجا بهدف تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمرأة المصرية البسيطة والمعيلة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والبنك الزراعي على مستوى الجمهورية وتم استخراج 3464 شهادة بمحافظة الغربية.

وقال اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز و مدينة سمنود إن الشهادات تعتبر مظلة تأمينيه للفئات التي لا تحظى بها وخاصة المراة والعمالة المؤقته حيث تتميز بأن عائدها مرتفع 16% بحد أقصى 2500 جنيه.