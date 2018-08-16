يتفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بعد غد، موقف السلام، والمجزر الآلي في البساتين، كما يمر على مستشفى المنيرة، وذلك في جولة تفقدية للتأكد من توفير سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى.