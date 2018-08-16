استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، وفدا من قارات إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية من المتخصصين في مجال برنامج "تمكين المرأة الريفية" وضم الوفد 31 ضيفا يمثلون 20 دولة أجنبية لزيارة المشاريع الخاصة بتمكين المرأة داخل محافظة كفرالشيخ ومختلف الأنشطة الزراعية القومية التي قامت بها المرأة كأداة للتنمية الاقتصادية الشاملة بأبعادها الفعلية وتبادل الخبرات، وذلك في إطار برامج التعاون الفني بين جمهورية مصر العربية ودول العالم الصديقة وذلك في الفترة من 13 إلى 15 أغسطس الجاري.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المرأة داخل المحافظة نموذج للمرأة الواعية، وأن العمل على تنمية مشاركتها في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جعلها نموذج لجميع المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، فهناك تواصل مستمر لدعم المشروعات الخاصة بالمرأة في ظل الإمكانيات المتاحة.

وأضاف المحافظ، أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تقام على أرض محافظة كفر الشيخ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة لأبنائها، لافتا إلى أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية التي جرى التخطيط لها والانتهاء من دراستها وتنفيذها على أرض الواقع.