افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المعرض السنوي لمنتجات التعليم المجتمعي بمشاركة 111 فريق منتج بـ111 مدرسة تعليم مجتمعي على مستوى المحافظة، لإنتاج المشغولات اليدوية والخشبية والمنتجات الغذائية، بالتزامن بتقديم خدمة تعليمية متميزة لـ2887 طالب بالمراحل التعليمية المختلفة، فضلاً عن المتسربين من التعليم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مدارس التعليم المجتمعي للفصل الواحد، على مستوى المحافظة تقدم خدمة تعليمية متميزة بجانب التدريب على الحرف والصناعات اليدوية المختلفة، وترسخ قيم الإنتاج في المجتمع، واستيعاب المتسربين من التعليم بالمناطق النائية، وخلق فرق منتجة بأفكار متجددة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنوع الحرف والصناعات اليدوية، مضيفاً أنه سيتم إقامة معرض دائم لعرض المنتجات التي تنتج من خلال التعليم المجتمعي، منها صناعة المفروشات والمشغولات اليدوية المختلفة والأدوات البسيطة، والمنتجات الغذائية والعمل لتحقيق عائد مادي مناسب لطلاب مدارس الفصل الواحد، للحد من التسرب التعليمي، والمساهمة في القضاء على مشكلة "الأمية"، مكلفاً وكيل وزارة التربية والتعليم بحصر جميع احتياجات التعليم المجتمعي، للمساهمة في توفير فرص العمل.

ومن ناحيتها، قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن التعليم المجتمعي هو القناة الشرعية لمحاربة التسرب من التعليم، وجذب الطلاب المتسربين إلى التعليم مرة أخرى، وهم الطلاب الذين تعدى سنهم 9 سنوات وحتى 14 سنة، حيث يتعلمون عن طريق اللعب والأنشطة، ويمارسون التكوين المهني، وهو تعلم مهارة صنع الملابس، والمفروشات، والأواني، والحفر على الجلد، كما يستخدمون كل مخلفات البيئة، وإعادة تدويرها مره أخرى، ويصنع منها كل ماهو جميل ومفيد ليستخدم في المنازل، وبذلك يستفيد الطلاب عن طريق تعلم مهنة وحرفة تحقق عائد مادي لهم فضلاً عن مهارات التعلم بوجه عام، ما يجعلهم قوة منتجة في المجتمع.

حضر مراسم الافتتاح المهندس علي عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء شكري الجندي، والدكتور عمرو دوير، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، وهناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم، ووفاء عبدالله المدير العام التنفيذي، وعدد من القيادات التعليمية والتربوية والتنفيذية.