أعرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن اعتزازه بالتعاون مع الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، مؤكدا أنه بحث معه تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الهوية المصرية.

وأضاف فودة، خلال احتفالية تكريم أوائل المحافظات بالجامعة الألمانية اليوم الخميس، بحضور الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمود حجازي رئيس الجامعة، وطلاب أوائل المحافظات، أن محافطة سيناء خرجت طالبتين من الثانوية العامة بمجموع 98.5 وله الشرف بوجوده معهم.

وتضمن الحفل تكريم أوائل طلاب شهادة الثانوية العامة بمحافظات مصر ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج الرابع للمنح والذي بمقتضاه يتم تخصيص 54 منحة دراسية كاملة بالجامعة لأوائل 27 محافظة، ويكرمهم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة وتسليمهم وثيقة المنحة الكاملة، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفيليب موباي المستشار العلمي بالسفارة الألمانية وعدد من الشخصيات العامة، ووفد إعلامي رفيع المستوى متخصص في شئون الجامعات وأولياء أمور الطلاب.

وتنص منحة "البرنامج الرابع-أوائل المحافظات" التي دشنت أعتباراً من العام الدراسى 2012–2013 أن تكون كاملة بداية من رسوم التقدم للقبول ومروراً بمصروفات طوال فترة الدراسة، أربعة أو خمسة أعوام أكاديمية بحسب الكليات المدرجة بالجامعة، وهي الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا الإدارة، هندسة وتكنولوجيا المعلومات، هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة وعلوم المواد، العلوم التطبيقية والفنون، الحقوق والدراسات القانونية، كما تشمل المنحة تأمين المعامل والتنقل، وبالنسبة للطلاب المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة توفر الجامعة لهم السكن ومصروف شهري للأعاشة.

كما تتضمن المنحة ضرورة إتمام الطالب لكامل الساعات النظامية المقررة لكل فصل دراسي، وأن يحقق متوسط درجات تراكمي لا يقل عن تقدير جيد أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمي السنوي، وأن يتخرج في الوقت المحدد وأن يلتزم بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن.