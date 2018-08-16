تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتهنئة لبعثة منتخب رفع الأثقال المشاركة في بطولة إفريقيا، التي أقيمت بموريشيوس بعد تحقيق العلامة الكاملة وحصولهم على 12 ميدالية ذهبية.

وأشاد "عامر"، في بيان اليوم، بمستوى جميع اللاعبين، وتمنى لهم التوفيق في البطولات المقبلة، واستكمال مسيرة انتصارات الرياضة المصرية إقليميا وإفريقيا وعالميا.

وطلب عامر، من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بتكريم هؤلاء الأبطال وتقديم الدعم المالي اللازم لاتحاد رفع الأثقال لتحقيق مثل هذه البطولات التي يرفع فيها علم واسم مصر في المحافل والبطولات الرياضية العالمية والقارية.

جدير بالذكر أن مصر شاركت بـ4 لاعبين فقط، وهم حليمة عبد العظيم، التي توجت بثلاث ذهبيات لوزن +90 كيلو جراما، وأحمد عادل الذي توج بـ3 ذهبيات لوزن -77 كيلو، وأحمد طلبة الذي توج بـ3 ذهبيات لوزن -105 كيلو، ومحمد محمود، الذي توج بـ3 ذهبيات لوزن -94 كيلو.