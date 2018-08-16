أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة إلكترونية إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات، تضمنت التعليمات الخاصة التي يجب أن يتبعها المعلم قبل وأثناء الحصول على التدريب الخاص بنظام التغليم الجديد.

وجاءت التعليمات أن التخلف عن التدريب يعرض المتدرب للمسألة القانونية، وتعتبر فترة التدريب فترة عمل رسمي، ولا يمكن إلغاء التدريب بأي حال إلا عن طريق القومسيون الطبي يراعى نتيجة التقييم للبرامج عند وضع تقارير الكفاءة الخاصة بالمعلم، ويحضر كل معلم ومعلمة صورة من الرقم القومي والفيزا الخاصة به، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الحضور في أماكن غير المحددة من قبل الوزارة أو في ميعاد غير المحدد للتدريب، ويبدأ التدريب من الثامنة والنصف صباحا وينتهي في الخامسة مساء، سيتم أخذ لقطات فوتوغرافية للدروة والمتدربين لغرض التوثق، يمنع التدخين داخل الصالة التدريبية أو الممرات المؤدية إليها أو في دورات المياه.

تضمنت التعليمات أيضا، تعقد يوميا في نهاية اليوم التدريبي جلسة لتقييم الدارسين، جهاز الهاتف المحمول وسيلة فعالة للاتصال والتواصل إلا أنه غير مرحب به أثناء سير الدورة التدريبية، لابد من الحضور في الميعاد المحدد لبدء التدريب والمشاركة الفعالة مع المدرب، حضور الاختبار القبلي واجتياز اختبار البعدي الخاص بموضوع الدورة التدريبية، شريطة ألا تقل الدرجة عن 70%.