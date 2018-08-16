وصل قبل قليل السفير السعودي بالقاهرة، أسامة نقلي سفير حكومة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، لوداع حجاج بيت الله الحرام، من أسر شهداء الجيش والشرطة ممن أمر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء مناسك الحج هذا العام.

ويغادر أسر الشهداء بعد قليل من مبنى الركاب رقم 1 على متن طائرة إضافية تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة، تمهيدا لنقلهم إلى مكة المكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

كان خادم الحرمين الشريفين، أصدر أمرا ملكيا الأسبوع الماضي باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء الجيش والشرطة المصريين، لأداء مناسك فريضة الحج لهذا العام.