تمكنت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، من ضبط ملاك للتسويق العقاري والسياحي و4 من العاملين بالشركة بعد قيامهم بالنصب والاحتيال على عدد كبير من المواطنين، والحصول على مبالغ مالية كبيرة، بزعم حجز شاليهات لهم بعدد من القرى السياحية بالمحافظات الساحلية التي تمتلكها الشركة على خلاف الحقيقة.

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بتحرير 5 مواطنين بلاغات إلى مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد العجوز، يتهمون فيها شركة خاصة بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم حجز شاليهات لهم بقرى سياحية أدعوا ملكيتها على خلاف الحقيقة.

وأكدت تحريات المقدم أكرم صيام، وكيل مباحث الأموال العامة، صحة البلاغات وأن شركة خاصة في شارع الترعة بمدينة المنصورة تمتلكها سيدتين ومعهم مجموعة من الأشخاص بإيهام المواطنين بحجز شاليهات لهم بقرى سياحية والنصب عليهم.

جرى استصدار إذن النيابة، وبمداهمة مقر الشركة، جرى إلقاء القبض على كلا من: "نسمة. ص. م"، 31 سنة، حاصلة على بكالوريوس علوم، مقيمة بمنطقة المجزر، و"رانيا. ع. ا"، 25 سنة، سكرتارية ومقيمة بالمنزلة، و"إسلام. م. ع"، 26 سنة، سائق، وبحوزته كارنية محاماة ولا يزاول المهنة، ومقيم بقرية سلنت مركز المنصورة، و"محمد. إ. م"، 26 سنة، محاسب، مقيم في أجا، و"محمد. ا. ع"، 28 سنة، علاقات عامة ومقيم في أجا، بالإضافة إلى سيدة أخرى شريكة في الشركة "هاربة".

حرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى العرض على نيابة أول المنصورة التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بإشراف المستشار أيمن عبد الهادي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية.