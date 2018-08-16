تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لشابين يؤديان الرقص الشرقي على أحد المراكب النيلية في منطقة رأس البر، وهو ما أثار غضب الكثيرين، حيث أنهالت التعليقات على الفيديو بالسباب والشتائم.

ورد آدم جمال، أحد الشباب الذين ظهروا في الفيديو على الجدل المثار، قائلا: إن الفيديو المنتشر مجتزأ، ومن صوره كان يريد إثارة الجدل، معبرا عن غضبه الشديد من الشتائم التي تعرض لها هو وأهله بسبب نشره.

وأضاف "جمال"، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه يرى أن الفيديو أخذ أكبر من حجمه، ولا يوجد قانون يجرم الرقص، متابعا: "الناس اللي بتشتم دي مشافتش الحقيقة عشان تشتم، والفيديو مجتزأ عشان يتشاف بالصورة دي".

وروى "جمال"، قصة الفيديو: "إحنا كنا على المركب المفروض ننزل منها نقعد على البحر علشان كدة كنت قاعد بشورت، وإحنا بننزل أنا وصحابي المركب كانت اتحركت بينا، فقولنا نكمل الدور ده كمان ونرجع، والمركب ماشية، واحد من الموجودين حب يرقص، وقام رقص، فقمت اتريق وأهزر على الرقص مش أكتر وده ظاهر في الفيديو أنا لابس فانلة لونها أسود، والناس كانت بتضحك ومبسوطة عشان عارفة أنه هزار، ولو كان فيه حاجة غلط الناس كانت اعترضت".

وتابع أنه من عائلة محترمة وموقرة، وصحاب شركة استيراد وتصدير كبيرة في محافظة دمياط، وكان عضوا في قصر ثقافة دمياط، مضيفا: "ناس كتير أوي وقفت جنبي لما شافت الفيديو عشان عارفين إن أنا محترم ومن عيلة محترمة".

واختتم قائلا إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الصفحة التي نشرت الفيديو، وكل من حاول التشهير به وسبه بأقبح الألفاظ.