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"الأرصاد": طقس الجمعة حار.. والعظمى في القاهرة 35 درجة

"الأرصاد": طقس الجمعة حار.. والعظمى في القاهرة 35 درجة

السودان يشكر مصر على إرسال قافلة مساعدات

السودان يشكر مصر على إرسال قافلة مساعدات

"المركزي": معدل البطالة ينخفض لـ 9.9% في أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010

"المركزي": معدل البطالة ينخفض لـ 9.9% في أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010

عاجل| الطيران العراقي يشن غارات على مواقع "داعش" في سوريا

عاجل| الطيران العراقي يشن غارات على مواقع "داعش" في سوريا

وزير قطاع الأعمال يوكل "مصر للسياحة" مهمة التسويق والدعاية للفنادق

وزير قطاع الأعمال يوكل "مصر للسياحة" مهمة التسويق والدعاية للفنادق

عاجل| لقاء سري بين وزير الدفاع الإسرائيلي ومبعوث قطري في قبرص

عاجل| لقاء سري بين وزير الدفاع الإسرائيلي ومبعوث قطري في قبرص

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بالصور| "الوطن" تحاور أول مصارع مصري في "WWE": أحلم ببطولة العالم

بالصور| "الوطن" تحاور أول مصارع مصري في "WWE": أحلم ببطولة العالم

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في إجازة البنوك.. 3 طرق لتحويل الأموال

في إجازة البنوك.. 3 طرق لتحويل الأموال

"شو" أم إنكار للتهمة.. لماذا ظهر بطل واقعة "فتاة التجمع" عبر القنوات؟

"شو" أم إنكار للتهمة.. لماذا ظهر بطل واقعة "فتاة التجمع" عبر القنوات؟

دليل الحجاج| ما هو وقت ارتداء ملابس الإحرام؟

دليل الحجاج| ما هو وقت ارتداء ملابس الإحرام؟

سجل اسمه كمرشح في الانتخابات من محبسه.. من هو الرئيس البرازيلي السابق؟

سجل اسمه كمرشح في الانتخابات من محبسه.. من هو الرئيس البرازيلي السابق؟

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