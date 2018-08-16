قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن الهيئة أعلنت حالة الطوارئ وانتشار سيارات الإسعاف في كل المحافظات والمناطق الحدودية قبل بداية إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه سيتم الدفع بسيارات الإسعاف في الساحات العامة المخصصة لأداء صلاة العيد والمتنزهات العامة.

وأكد، أنه سيتم الدفع بالمزيد من سيارات الإسعاف على الطرق السريعة المؤدية إلى المناطق الساحلية.

ولفت، إلى أن الهيئة تتعامل مع الشكاوى والمقترحات بسرعة كبيرة حتى يتماشى أداء الهيئة مع توقعات المجتمع المصري.

وعن الإسعاف الجوي، أكد رئيس هيئة الإسعاف، أنه لا حاجة لتوسيع الاعتماد عليه، قائلًا إن "أرض مصر منبسطة ومن ثم تستطيع سيارات الإسعاف تغطية كافة المحافظات والمناطق الحدودية، ولا يستخدم الإسعاف الجوي إلا في حالات نادرة".

وبالنسبة للإسعاف البحري، قال الأنصاري إن الهيئة تملك 10 لانشات في كل من محافظات القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على إدخال الإسعاف البحري إلى محافظة القليوبية.