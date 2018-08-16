لقى فلاح وسيدة مصرعهما، وأصيب 6 آخرين، إثر وقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز مغاعة شمال محافظة المنيا، بسبب خلافات الجيرة ولعب كرة القدم، وانتقلت أجهزة الأمن وتمكنت من السيطرة على الأحداث.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوقوع مشاجرة ومصابين ومتوفين بإحدى قرى مركز مغاغة.

انتقل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد خيري، مأمور مركز شرطة مغاعة، حيث تبين مقتل "أحمد. ع"، 25 عامًا، فلاح، وسيده تدعي "زينب. ق"، 65 عامًا، وإصابة 6 أشخاص آخرون من الجانبين، وذلك إثر وقوع مشاجره بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال لكرة القدم، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 7 متهمين من الجانبين، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.