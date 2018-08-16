نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا المهرجان الرياضي الثالث للجري لمسافة 3 كيلو، بالمنطقة الأثرية بتونا الجبل حتى مركز شباب تونا الجبل.

شارك في المارثون 200 شاب وفتاة، بحضور مندي محمد عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، وإبراهيم العربي رئيس مركز ملوي.

وقال مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا إن 200 شاب وفتاة شاركوا في المارثون على مسافة 3 كيلو تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، مشيرا إلى أن الهدف من المارثون استثمار أوقات الفراغ ونشر ثقافة الرياضة من أجل الصحة، وخلق جيل من الأصحاء، وتسليط الضوء على أثار محافظة المنيا، وفي نهاية المارثون تم توزيع الجوائز على الفائزين.