لقى طفل عمرة 6 سنوات مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء شرب الماء، من الثلاجة داخل منزله بمركز بني مزار، في شمال محافظة المنيا، وجرى نقل جثته لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، بمصرع طفل يدعى "محمد. م"، 6 سنوات، مقيم بقرية القيس بمركز بني مزار شمال المحافظة.

بالفحص وتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين أن الطفل توفى صعقًا بالكهرباء، وبسؤال أهليته أكدوا في تحريات البحث الجنائي، أنه أثناء فتحه ثلاجه المنزل لشرب ماء مبرد، صعقه التيار الكهربائي، وسقط متوفيًا على الفور، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.