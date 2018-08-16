قال الشيخ محمود حبسه، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وجرى تخصيص 361 ساحة، لأداء صلاة عيد الأضحى بدائرة المحافظة تضم ساحتين رئيسيتين، و359 ساحة فرعية.

وبحسب بيان المديرية، اليوم، كانت مناطق الساحات الرئيسية هي ستاد طنطا الرياضي وتستوعب 10 آلاف مصلي، وساحة كوبري الرباط بكفر حجازي بالمحلة الكبرى وتستوعب 10 آلاف مصلي، و359 ساحة فرعية بمدن وقرى المحافظة، حيث عملت مديرية الأوقاف على إعدادها وتجهيزها بالفرش ومكبرات الصوت، والخطباء الأساسيين والاحتياطيين، وهناك تعليمات مشددة بمنع أي شخص اعتلاء المنابر والقاء خطبة العيد غير المذكور اسمائهم.