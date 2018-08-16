قال الدكتور حاتم أنور، مدير الطب البيطري بالغربية، إن المديرية شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية إلى جانب غرف فرعية بالإدارات لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار في تصريح صحفي، اليوم، إلى أن المديرية وفرت الأطباء البيطرين المدربين، مع عمل زي موحد للأطباء، وجميع العاملين بالمجازر، وإلغاء الإجازات لتزويد المجازر بهم، لمواجهة الزيادة المتوقعة في الذبائح، وتكليف أطباء المجازر بالعمل أيام عيد الأضحى.

كما جرى تكليف أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والعمل أيام عيد الأضحى لمتابعة أعمال المجازر ومراقبة الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والتنسيق مع الإدارات المعاونة سواء مباحث التموين أو الرقابة التموينية، لعمل حملات تفتيشية على مدن وقرى المحافظة خلال فترة العيد لضبط المخالفات.

وبحسب بيان المديرية، اليوم، جرى العمل على صيانة جميع المجازر وتوفير المياه النظيفة بها، والتأكد من صلاحية خطوط الصرف بجميع المجازر بمدن المحافظة، وكذا توفير إضاءة جيدة بالمجازر، كما تقوم المديرية بتقديم خدمات ذبح الأضاحي الخاصة بالأهالي بدون رسوم، وتوفير كافة المطهرات وأدوات النظافة اللازمة، وتوفير المادة الملونة اللازمة لختم جميع الذبائح الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتناشد المديرية المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي داخل المجازر المخصصة لذلك وعددهم 20 مجزرًا على مستوى المحافظة، وخاصة أن الذبح بالمجان ودون أي رسوم وبما يحقق الكشف الظاهري على الحيوانات ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وخلوها من أي مسببات مرضيه مع المحافظة على البيئة والقضاء على ظاهرة الذبح بالشارع وخارج المجازر.