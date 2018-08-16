قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» إن النوايا غير موجودة لدى «حماس» فى المصالحة وهناك من يشجع على عدم السير فيها، وهناك من يعتبر أن القضية فقط «إنسانية» فى غزة، مضيفاً، فى كلمته خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزى الفلسطينى، اليوم: «لن نقبل إلا بمصالحة كاملة وفق الاتفاقيات السابقة ونريد حكومة واحدة وسلاحاً واحداً فى غزة بدون ميليشيات هنا وهناك». وعقدت حركة «حماس» الفلسطينية، أمس، سلسلة لقاءات مع قادة فصائل فلسطينية فى القاهرة، لبحث ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وهى «الأوضاع الحياتية فى غزة، وملف التهدئة، والمصالحة الفلسطينية».

وكشف الإعلامى الفلسطينى، أسامة عامر، المقرب من الحوارات الدائرة بين الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، أنه سيتم تشكيل وفد فلسطينى موحّد يتولى التفاوض غير المباشر مع الجانب الإسرائيلى بشأن التهدئة برعاية مصرية، عقب انتهاء هذه اللقاءات.

ونفى جيسون جرينبلات، المبعوث الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط، توقيع اتفاق تهدئة، فيما رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، بقرار إسرائيل إعادة فتح المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى غزة، وطلب من جميع الأطراف دعم الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة مع مصر لمعالجة الأزمة فى القطاع.

«عامر»: وفد موحّد للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل برعاية مصرية.. و«جرينبلات» ينفى توقيع اتفاق تهدئة

وأعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بيير كرينبول، من عمان، الخميس، بدء العام الدراسى الجديد لأكثر من نصف مليون طالب فى مدارس المفوضية فى موعدها المحدد، رغم الأزمة المالية الخطيرة التى تمر بها الوكالة.

وأبرمت بلدية الاحتلال بالقدس اتفاقاً مع ما يسمى «سلطة دائرة أراضى إسرائيل»، بموجبه سيتم بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة فى جميع أنحاء المدينة المحتلة، واعتبر المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، أن ذلك «عدوان جديد يضاف إلى دائرة العدوان المستمر».