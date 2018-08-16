التقى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم، عددا من العاملين وممثلي كهرباء الإشارات والفنيين بأبراج الإشارات بالمنطقة المركزية، لمناقشة الصعوبات الفنية التي تقابلهم أثناء العمل وضرورة تطبيق مبدأ السلامة أولا أثناء أعمال الصيانة بأبراج الإشارات مع حثهم على بذل مزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد "رسلان" أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التواصل الفعال بين قيادات الهيئة وجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة باعتبار أن العنصر البشري يعتبر الركيزة الأساسية وذلك، من أجل تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.

كما أكد رئيس الهيئة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من جميع طوائف التشغيل والفنيين من أجل رفع مستوى الأداء للهيئة خلال المرحلة المقبلة.