تعرض رئيس حزب العمال البريطانى، جيرمى كوربين، إلى موجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة بعد أن نشرت بعض الصحف البريطانية صورة له وهو يشير بأصابع يديه مقلداً «شارة رابعة»، وقالت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية، إن «زعيم الحزب المعارض بالبرلمان البريطانى رفع بيديه الإشارة التى تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية للتعبير عن ولائهم وانتمائهم للجماعات المتطرفة التى تدعم السياسات الطائفية».

«هانت»: ما فعله «كوربين» غير معقول وصادم

وقالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن «صورة «كوربين» وهو يرفع «شارة رابعة» تم التقاطها فى مأدبة سنوية استضافتها الرابطة الإسلامية لبريطانيا ومسجد «فينسبرى بارك» فى دائرة «كوربين» الانتخابية عام 2016، مضيفة: «دافع المتحدث باسم كوربين عن زعيمه قائلاً، إنه لا ينبغى تفسير إشارة كوربين بيديه على نحو خاطئ، فهى مجرد رمز لإظهار التعاطف مع الضحايا والمصابين الذين شاركوا فى اعتصام رابعة».

ونقلت صحيفة «ذا ناشيونال» عن اثنين من المسئولين البريطانيين، قولهما إن ما فعله «كوربين» يؤكد أنه «لا يصلح لمنصب رئيس الوزراء الذى يسعى إليه»، وقال ساجد جاويد، وزير الأمن الداخلى البريطانى، إنه يجب أن يستقيل «كوربين» من منصبه فى حزبه، فيما قال وزير الخارجية، جيريمى هانت، إن «زعيم حزب العمال فقد سلطته الأخلاقية، وإن كان يظن أن الإرهاب يمكن تبريره للأسباب التى يؤمن بها، فكيف سيمكنه يوماً أن يخرج ليدين حادثاً إرهابياً ينال المواطنين؟.. فعله غير معقول وصادم».