كلف الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شؤون البيئة في طنطا، المهندس أيمن شتا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى بغرف عمليات الفروع الإقليمية لمواجهة السحابة السوداء.

على الفور، أجرت غرفة عمليات الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة بطنطا، تشكيلات لجان مرور ميداني محاور على المناطق التي يتم بها حصاد لمحصول الأرز بمحافظة كفر الشيخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الجهاز، إن لجان المرور الميداني، تختص برصد مخالفات لحرق قش الأرز، فضلاً عن تحرير محاضر للمخالفين، كما اهابت وزارة البيئة بالمواطنين بسرعه الإبلاغ عن أي مخالفات بحرق قش الأرز على أرقام تلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 19808 وعبر الفاكس والبريد الإلكتروني وبرنامج "واتس آب" على رقم 01222693333 وكذلك فرع طنطا 0403333727 موقع بوابة الشكاوى الحكومية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وموقع وزارة البيئة وموقع التوصل الاجتماعي الصفحة الرسمية.

وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة، أنه سيجرى استقبال شكاوى المواطنين على مدار اليوم وسرعة توجيهها للجان المتابعة وغرف الطوارئ والأفرع الإقليمية لإزالة أسبابها على الفور.