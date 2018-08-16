التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، مع ايفيتسا داشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، يرافقه السفير الصربي، يوغوسلاف فوكادينوفيتش، سفير صربيا لدى مصر.

في البداية، رحب المحافظ بوزير الخارجية الصربي، معربًا عن سعادته بلقاءه في الغردقة في هذا التوقيت الذي يتواكب مع الذكري العاشرة بعد المائة للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا، وما نشهده من زخم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ الأمر الذي انعكس بدوره على زيادة النشاط السياحي وبدء زيادة أعداد السائحين الوافدين من صربيًا إلى مدن البحر الأحمر عبر خطوط الطيران "إير صربيا، وإير كايرو".

وحث المحافظ وزير الخارجية للسعي لتحويل رحلات الطيران الشارتر "بلجراد – الغردقة" إلى خطوط منتظمة في موسم الشتاء المقبل، وذلك لضمان استمتاع الشعب الصربي بمنتجعات البحر الأحمر التي تتمتع بالمناظر الخلابة والشمس الساطعة طوال العام.

وتكليلا لمثل هذه الجهود بين الجانبين، جرى الانتهاء من مشروع اتفاقية التوأمة والتآخي المذمع توقيعها بين مدينة ياجودينا الصربية ومدينة الغردقة المصرية أثناء زيارة محافظ البحر الأحمر المتوقعة لجمهورية صربيا على رأس وفد من المستثمرين ورجال الأعمال في أكتوبر المقبل، للتباحث في المجالات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

كما استعرض عبدالله الإجراءات والترتيبات التي يقوم بها لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين؛ حيث يتم الآن التنسيق لإقامة فعاليات الأسبوع الثقافي الصربي، واستقبال أشهر فرق الفلكلور الصربي "لولا" التي ستقوم بتقديم عروضها المميزة بمدينة الغردقة في أكتوبر المقبل مما سيزيد من الترابط الثقافي بين البلدين.

وأبدى المحافظ اهتمامه بالسعي لزيادة التسهيلات المقدمة من الجانب الصربي السائحين المصريين أيضًا، حيث طالب وزير الخارجية بتسهيل إصدار التأشيرات لجوازات السفر للمصريين، تمهيدًا للإعفاء الكامل في ضوء السياسة الصربية بالإعفاءات لعدد من الدول التي تمنحها صربيا حق الدخول بدون تأشيرة لفترة تتراوح من ثلاث لستة أشهر.

وتلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، مقترحات المحافظ بسعادة بالغة لما لمسه من حماس منقطع النظير لتعزيز التعاون وتنشيط السياحة الصربية إلى مصر، فضلاً عن تناول الطرفان المحادثات عن إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والزراعية والتنمية المحلية والتطوير والتدريب .

ومن المقرر أن تستقبل المحافظة وفد إعلامي صربي من كبري وسائل الإعلام الصربية بمدينة الغردقة خلال الشهر المقبل لنقل الصورة الحقيقية عن البحر الأحمر وإمكاناته السياحية الهائلة ومنتجعاته المتميزة.

وصرح سفير صربيا في مصر أن البحر الأحمر هي وجهة سياحية متميزة، "نسعى لجذب المزيد من السائحين إليها، كما نسعى لتغيير وجهات السائحين الصرب من البلدان الأخرى إلى مصر وزيادة عدد الرحلات".

وأضاف وزير الخارجية الصربي أنه لديه خطة رشيدة لتعزيز أواصر التعاون بين مصر وصربيا تتضمن جلب المزيد من السائحين والتعاون في مجالات أخرى متنوعة.

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ درع المحافظة ومفتاح مدينة الغردقة للسيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، معربًا عن سعادته بزيارته القصيرة الغردقة، كما قدم له الدعوة لتكرار الزيارة للاستمتاع بجمال المحافظة الساحرة.