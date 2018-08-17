"الإستروكس" و"الفودو" و"الفلاكا"، مواد مخدرة، حظرتها وزارة الصحة وأدرجتها على القسم الثاني لجدول المخدرات الأول، ضمن 5 مواد أخرى من "الحشيش الصناعي"، ليصل بذلك عدد المواد التي أُدرجت على جدول المخدرات خلال الأيام القليلة الماضية إلى 11 مادة، بعدما حظرت وزارة الصحة 6 مواد من "الحشيش الصناعي" منذ عدة أيام.

الحشيش الصناعي يجري تجهيزه من خلال عملية كيميائية تضاف فيها مجموعة من الأدوية والمركبات إلى الحشيش، حسب الصيدلي أحمد ربيع، موضحًا أنه يجري قطع جزء من الحشيش وإضافة حبوب "الترامادول" أو "التامول" وغيرها من الأدوية التي تحمل نفس المادة الفعالة، بعد طحنها.

أدوية أخرى من الممكن أن تحل مكان "الترامادول" في عملية إعداد "الحشيش الصناعي"، وفقًا لحديث ربيع لـ"الوطن"، مثل الأدوية التي تحتوي مادتي "الجابابانتين" و"البريجابالين" المستخدمتان في علاج التهابات الاعصاب، والمحظورتان في عدة دول عربية.

مواد أخرى تستخدم أدويتها لعلاج القولون والحساسية تُضاف أحيانًا للحشيش، وفقًا للصيدلي، وفي بعض الحالات يستخدم مخدر "البنج" بديلًا عن كل الأدوية السابقة، كما يُضاف بعض الأعشاب الطبيعية مثل "الحنة" والملوخية وبعض النباتات العطرية، وقليل من زيت "الأفيون".

تدخل تلك "الخلطة" لآلة تشبه "المكبس" تحدث التفاعلات والمزج من خلاله، كما أكد ربيع، ليخرج المنتج النهائي "الحشيش الصناعي"، ويطلق عليه أسماء تجارية عديدة مثل "الفودو" و"الفلاكا" و"الجوكر".

"الإستروكس" حالة خاصة، كما أشار الصيدلي، مردفًا أنه في الأساس علاج بيطري مهدئ للحيوانات، ومسكن شديد لآلامهم وخالي تمامًا من الحشيش، يُضاف إليه بعض الأدوية المنشطة للمخ، وحبوب الهلوسة، والتي تسبب بعض التهيؤات والهلوسات و"زغللة" للعين.