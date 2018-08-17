قالت الفنانة أنغام، إنها في غاية السعادة لوجودها بين جمهورها في المنصورة، مقدمة الشكر للأهالي على جهودهم في افتتاح الدور السابع الجديد بوحدة علاج أورام الأطفال بجامعة المنصورة، مضيفة: "دائما خيركم علي البلد وللناس ومن قلوبكم الحلوة".

وأضافت أنغام، خلال الحفل الخيري الغنائي باستاد جامعة المنصورة، أشكر كل من نظموا الحفلة، وأشكرهم بالتحديد، وعملوا مجهود كتير، وواجهوا عقبات كثير حتى تطلع هذه الحفلة على خير بأذن الله .

ويقام الحفل لصالح مرضى الأورام بالتزامن مع افتتاح وحدة أورام الأطفال بالدور السابع بمركر الأورام بالمنصورة بتبرع كامل من فريق "فات يونايتد".