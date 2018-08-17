أفادت وكالة "رويترز"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا على ضرورة خروج إيران من سوريا في أي تسوية سياسية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.