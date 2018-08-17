ضبطت أجهزة الأمن في المنيا، عاطلا وعاملا، بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة بمدينة المنيا ومركز أبوقرقاص.

تلقى اللواء مجدى عامر، مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، من ضبط (كمال ح. ع.- 38 عامًا- عاطل) مقيم بدائرة القسم سبق اتهامه في 3 قضايا "ضرب، مخدرات، سلاح أبيض"، وبحوزته 1100 قرص لعقار التامول المخدر، ومبلغ مالي 350 جنيها، وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، من ضبط (فولي ع. ح.- 20 عامًا- عامل) ومقيم دائرة المركز، وبحوزته 27 قطعة لمخدر الحشيش، تزن حوالي 250 جراما، ومبلغ مالي 180 جنيها، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتفة المحمولة للاتصال بعملائهما، وقد وجه مدير الأمن، بالتحفظ على المتهم والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.