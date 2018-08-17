قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة بصدد الإعلان عن أكبر صفقة في تاريخها لشراء 1300 عربة ركاب جديدة، خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف عرفات لكاميرا برنامج "مساء DMC"، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة ستشتري 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، لتكون عربات الدرجة الثالثة مكيفة لأول مرة.

وأكد: "سيادة الرئيس اتضايق جدا لما عرف إن الناس في قطارات الدرجة التالتة بتعاني من الرطوبة العالية بالذات المسافرين للصعيد، وادانا توجيهات واضحة أنه لازم يكون فيه عربيات درجة تالتة مكيفة للصعيد".