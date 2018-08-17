شهد مطار الغردقة الدولي، مساء أمس، جلسة مباحثات ثنائية بين إيفيتسا داشيتش النائب الأول لرئيس وزراء صربيا ووزير الخارجية، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، ناقشا خلالها العديد من القضايا المهمة، وعلى رأسها زيادة عدد السياح الوافدين إلى البحر الأحمر، وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقدم وزير الخارجية الصربي تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة مباحثات، ناقش الطرفان جدول أعمال الزيارة المرتقبة لمحافظ البحر الأحمر لجمهورية صربيا على رأس وفد من المستثمرين ورجال الأعمال، وتباحثا الطرفان حول تبادل الخبرات ومشاركة الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين في مجالات مختلفة.

وأكد عبدالله عزم مصر على المشاركة في المشروعات الكبري بصربيا مثل مشروعات الرصف والكباري وتطوير الموانئ والتطوير العقاري والمخيمات البيئية وإعادة تدوير القمامة.

كما أبرز اهتمامه بالاستفادة من الخبرات الصربية في صناعة رحلات النهر، وكذلك إنشاء مجالس الأعمال العامة والفرعية؛ لإمكانية التباحث لزيادة أنشطة التعاون بين البلدين، كما تناولت المباحثات أهمية التوعية بالموقف المشترك للبلدين في جهود محاربة ومكافحة الإرهاب بكل وسائله الفكرية والتكنولوجية.

وأوضح داشيتش، أنه مشتاق للقاء الوفد المصري برئاسة المحافظ في بلجراد لتنفيذ الاتفاقية وتبادل الاستثمارات، كما شهدت الجلسة اتصالا هاتفيا من عمدة مدينة ياجودينا الصربية المقرر توقيع اتفاقية توأمة بينها وبين مدينة الغردقة، عبر فيه عن سعادته بالتواصل مع المحافظ وبالتنسيقات والتعاون المثمر الذي يتم بين البلدين، ووعد بترتيب برنامج الزيارة وتذليل جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ أي من الأهداف المخطط تنفيذها لزيادة الروابط والتعاون بين البلدين.