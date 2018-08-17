قال الدكتور سيد جاد المولى نقيب الأطباء البيطريين في الجيزة، إن الأضحية عبادة وقربة للمسلم، غرضها التوسعة على الأهل والأقارب والفقراء المسلمين وغير المسلمين، مشيرا إلى أن لها شروطا شرعية وصحية، منها السن وهو أساس شروط الأضحية والحالة الشكلية أيضا.

وأضاف جاد المولى، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة dmc، أن الأصناف التي يضحى بها في عيد الأضحى هي الأبقار والجاموس والجمال والحيوانات الصغيرة من الماعز والخرفان، وكل صنف منهم له سن معين، فالضأن والخرفان من 6 أشهر لسنة، والماعز يجب أن يكون قد أتم سنة، والأبقار والجاموس سنتين، والجمال 5 سنوات.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أنه يوجد إجازة من دار الإفتاء المصرية بأنه في حالة توافر كمية لحوم مناسبة في الحيوان المقرر التضحية به، فيجوز التغاضي عن السن، مشيرا إلى أن من الشروط التي يجب توافرها في الأضحية الحالة العامة والظروف الصحية والشكلية للحيوان، فيجب أن تكون الحركة جيدة تدل على صحة الحيوان وعدم إصابته بالأمراض، والحالة الشكلية بها شروط ألا تكون عوراء أو عمياء وعدم تواجد إصابات بالعين، وتكون غير مكسورة الأرجل، وعدم وجود دمور في الأرجل والأطراف، وعدم الهزال الشديد، والمرض البين.